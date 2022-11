Mondiali – In Qatar c’è una curiosa struttura simile a San Siro (FOTO)

Nonostante l'assenza dei ragazzi allenati da Roberto Mancini nella competizione iridata, c'è comunque un po' d'Italiaai Mondiali di Qatar 2022. E no, in questo caso non ci si riferisce a Daniele Orsato, che comunque ha reso orgoglioso il Bel Paese con la perfetta direzione della gara inaugurale tra il paese ospitante e l'Ecuador.