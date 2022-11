Milan, quanti ex giocatori ai Mondiali: ecco le foto di Kakà

Ricardo Kakà era sugli spalti in compagnia di altri due ex rossoneri come Cafu e Ronaldo, oltre che insieme a Roberto Carlos

Il Milan è una squadra ricca di storia e, per, anche di campione che ne hanno vestito la maglia. C'è stato il periodo degli olandesi che dominavano la Serie A. Poi c'è stato il periodo dei brasiliani, che con Galliani e Berlusconi è andato avanti per anni. Uno dei giocatori più amati rimane Ricardo Kakà , che resta nei cuori dei tifosi.

Milan, Kakà ai Mondiali con tante ex conoscenze rossonere

Durante la partita dei Mondiali in Qatar tra Brasile e Svizzera, sono stati inquadrati anche dalle telecamere, ieri allo Stadio 974 di Doha alcune leggende verdeoro. Ricardo Kakà era sugli spalti in compagnia di altri due ex rossoneri come Cafu e Ronaldo, oltre che insieme a Roberto Carlos. Ecco la foto presa dal profilo Instagram dell'ex rossonero.