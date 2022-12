Mondiali, Giroud dedica il gol del record a Thierry Henry

Il Milan in questa prima parte di stagione ha avuto particolari problemi con il ruolo di prima punta. I rossoneri, infatti, non hanno trovato un sostituto giusto e al livello di Olivier Giroud. Tutta la pressione ricade sulle spalle del bomber francese. Non solo col il Milan, anche con la Francia, Giroud sta mettendo su numeri da record. Con il gol di ieri sera contro la Polonia, le reti con la nazionale salgono a 52, superando il record di Thierry Henry.