Mondiali, Giroud a rischio per la finale? La situazione

Emiliano Guadagnoli

Uno dei giocatori che più sta facendo bene ai Mondiali è senza dubbio Olivier Giroud. L'attaccante del Milan e della Francia ha segnato 4 gol durante la competizione, nonostante non sia un ragazzino. La sua presanza per la finale di domani, però, potrebbe essere in dubbio.

Giroud in dubbio per la finale? — La Francia potrebbe dover fare a meno della loro punta di riferimento, infatti Olivier Giroud sarebbe in forse. Secondo quanto riportato da Get French Football News, Olivier Giroud sarebbe in dubbio per la finale dei Mondiali. Ecco il tweet.

"C'è un serio dubbio sulla possibilità che Olivier Giroud scenda in campo per la partita di domani contro l'Argentina, dopo un colpo subito al ginocchio". Un'assenza che potrebbe essere davvero molto pesante per la Francia, in vista della finale dei Mondiali di domani contro l'Argentina. Sempre secondo Get French Football News, Marcus Thuram sarebbe stato provato come attaccante nell'ultimo allenamento