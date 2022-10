Milanello, area allenamento portieri in memoria di Vecchi (Video)

Il Milan ha intitolato l'area di allenamento dei portieri di Milanello alla memoria di Villiam Vecchi, ex estremo difensore rossonero

Daniele Triolo

Il Milan ha intitolato l'area di allenamento dei portieri nel centro sportivo rossonero di Milanello alla memoria di Villiam Vecchi, ex estremo difensore del Diavolo, nonché ex preparatore dei portieri del club di Via Aldo Rossi, scomparso lo scorso 3 agosto.

Il club ha pubblicato, sui propri canali social ufficiali, i momenti salienti dell'evento, alla presenza della famiglia di Vecchi, del direttore tecnico Paolo Maldini e di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere Villiam e di lavorare con lui.

"È un onore per me essere qui, all'inaugurazione di questa piastra, dove si allenano i portieri, intitolata a Villiam Vecchi. Perché Villiam per noi e per tutti i tifosi rossoneri è l'eroe di Salonicco - ha detto Maldini -. È stato un campione importante, ha vinto in Italia, ha vinto all'estero".

"Ma a livello personale, questo lo posso dire per me, ma anche per tutte le persone che hanno lavorato con lui, è stato un grande professionista, un amico, un fantastico compagno di viaggio. Quindi è un grande onore essere qui, di fronte a Lorena, a tutta la famiglia. Grazie di essere venuti", ha concluso Maldini. Milan, il piano di rilancio di Cardinale: le quattro vie da seguire >>>