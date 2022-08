Milan, la video-presentazione di Thiaw: ”Buona fortuna, Malick!”

Alla fine, lo scorso lunedì il Milan ha ufficializzato l'acquisizione di quello che sarà il sostituto di Alessio Romagnoli: ovviamente stiamo parlando di Malick Thiaw. Il centrale classe 2001 arriva dallo Schalke 04 per circa 7 milioni di euro. Come di consuetudine per ogni acquisto ufficiale in casa rossonera, la Milan Media House prepara un video di presentazione per accogliere il nuovo arrivato.