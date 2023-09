Milan-Verona, Musah sui social: “Buon fine settimana Milanisti” | FOTO

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha giocato tutta la gara contro il Verona. Il giovane mediano ha svolto un ottimo compito come esterno, in un ruolo non suo. Ha dato tutto tanto da finire la gara tra i crampi. Il calciatore statunitense ha postato sui social la sua gioia dopo la vittoria dei rossoneri sugli scaligeri. Ecco le foto su Instagram.