Milan-Tottenham, la carica di Theo Hernandez: “Notte magica”

Il Milan ha vinto una partita importantissima. Contro il Tottenham si è rivisto il vero Theo Hernandez , dopo un periodo buio in cui aveva messo insieme prestazioni sotto il suo livello.

"Notte magica a San Siro". Non solo il terzino francese. La carica arriva nelle risposte dai compagni di squadra Brahim Diaz, autore del gol e Rafael Leao, entrambi nella prima foto. Anche Benjamin Pavard, terzino del Bayern Monaco e compagno di Nazionale di Theo Hernandez con la Francia, ha risposto alle foto. Insomma, una serata magice che non può che far bene a tutto l'ambiente rossonero. Milan, Theo Hernandez ha mantenuto la promessa: è tornato ai suoi livelli