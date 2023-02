Milan-Tottenham, cresce l’attesa: la carica dei rossoneri sui social

Stasera tornerà a farsi sentire la musica della Champions League a San Siro. Il Milan giocherà contro il Tottenham , nella partita valida per l'andata degli ottavi di finale. Per Stefano Pioli e Antonio Conte molte assenze. Entrambe le squadre dovranno sfruttare questa opportunità per poter dare uno slancio deciso alle proprie stagioni. Il Milan si "carica" anche sui social.

"Con cuore e forza". Un'immagine carica di voglia in vista di una gara molto importante. I rossoneri possono tirarsi ufficialmente fuori dalla crisi con un risultato positivo contro il Tottenham questa sera. L'opportunità per il Milan è davvero ghiotta e il passaggio del turno in Champions può essere alla portata. Milan, botta per Theo Hernandez: proverà ad esserci con il Tottenham