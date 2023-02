Milan-Tottenham, Bennacer sui social: “Sarò il primo tifoso”

Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha lanciato il suo messaggio di carica ai rossoneri in vista della partita contro il Tottenham

Stasera tornerà a farsi sentire la musica della Champions League a San Siro. Il Milan giocherà contro il Tottenham, nella partita valida per l'andata degli ottavi di finale. Per Stefano Pioli, assenza pesante a centrocampo: Bennacer, che sembrava potesse recuperare, non ci sarà.