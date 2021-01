Milan-Torino, Leao: “C’è sempre tempo per dare una risposta giusta”

MILAN TORINO ULTIME NEWS – Al termine di Milan-Torino 2-0, l’attaccante rossonero Rafael Leao ha commentato su Instagram il risultato del match. “C’è sempre tempo per dare una risposta giusta”, ha scritto il portoghese attraverso i suoi canali social. Ancora una volta, Leao utilizza la metafora del tempo. Dopo il gol di Benevento in cui indicava il polso del proprio braccio, l’attaccante rossonera rimarca ancora questo aspetto. Leao è in splendido stato di forma. Martedì sera giocherà sicuramente vista la sua assenza per squalifica lunedì 18 gennaio contro il Cagliari.

