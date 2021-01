Milan-Torino, Dalot: “Fiato sospeso, ma si va avanti in Coppa Italia!”

Milan-Torino, Dalot e il passaggio del turno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In estate il Milan ha deciso di acquistare Diogo Dalot, oltre che per le qualità, anche per la sua duttilità. In occasione del match di Coppa Italia contro il Torino, il portoghese ha giocato come terzino sinistro prima di spostarsi sulla destra senza troppi problemi. Una partita in cui non ha brillato particolarmente, ma che ha permesso a Theo Hernandez e Davide Calabria di risparmiare minuti preziosi in vista delle prossime partite. Il numero 5 rossonero, dopo la lotteria dei calci di rigore, è intervenuto su Instagram per esprimere la gioia per il passaggio del turno. Ecco il post.