Milan-Torino 2-0, Calabria: “Importante tornare a vincere subito”

Milan-Torino, il messaggio social di Calabria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Calabria è uno degli uomini più in forma del Milan. Dopo la partita contro la Juventus da centrocampista, il numero 2 rossonero ha nuovamente vestito i panni del ‘tuttofare’ contro il Torino. Dopo l’infortunio di Sandro Tonali, infatti, Calabria si è piazzato nuovamente in mezzo al campo. Dopo l’importante vittoria contro i granata il giocatore, attraverso il proprio profilo Instagram, si è detto soddisfatto per la reazione immediata, ma è già proiettato verso la Coppa Italia. Ecco il post.