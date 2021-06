Milan, Tomori: “Mi hanno accolto a braccia aperte. Pronto per questa sfida”

Il Milan ha ufficialmente riscattato Fikayo Tomori dal Chelsea. Questo il messaggio condiviso sul suo profilo Instagram

Dopo i suoi primi mesi in rossonero, Fikayo Tomori ha convinto la società a riscattarlo a titolo definitivo dal Chelsea. Questo il suo messaggio condiviso attraverso il proprio profilo Instagram: "Dal giorno in cui sono arrivato a Milano, sono stato accolto a braccia aperte, e ora sono qui per restare! Sono pronto per questa nuova sfida con questo GRANDE club. Non vedo l'ora di vedervi presto tutti a San Siro. FORZA MILAN!". Intanto ecco il comunicato ufficiale del Milan sul riscatto di Tomori