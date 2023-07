Milan, Theo Hernandez saluta Tonali: “In bocca al lupo amico mio”

Nella giornata di oggi, ad esempio, è toccato al terzino del Milan Theo Hernandez. Il francese ha postato sul proprio profilo 'Twitter' una foto che lo ritrae durante un'esultanza proprio con Sandro Tonali e a corredo la didascalia: "In bocca al lupo per la tua nuova avventura amico mio". LEGGI ANCHE: Milan, ecco la prima offerta per Fresneda >>>