Milan, Theo Hernandez posta sui social: Leao risponde | FOTO

Dopo il pareggio del Milan contro il Lecce, Theo Hernandez ha pubblicato in mattinata nelle stories del proprio profilo Instagram una foto con Rafael Leao , corredata dai cuori rossoneri. La risposta di Rafa non si è fatta attendere: il portoghese ha condiviso la storia. Ecco la foto .

Milan, Leao risponde a Theo Hernandez

Il portoghese ha risposto così: "Mon frero". Per Leao oggi una giornata importante: Rafa dovrà fare gli esami per verificare la sua salute dopo l'infortunio. La speranza del Diavolo è che possa essere un piccolo problema. Sia Leao che Theo Hernandez restano due giocatori fondamentali per il Milan: i rossoneri non possono prescindere dalla loro fascia sinistra per cercare le vittorie e i punti.