Milan, Theo Hernandez festeggia la vittoria della Francia | (Foto)

La Francia vince per 2-0 contro l'Irlanda. In campo anche Theo Hernandez, terzino del Milan. Ecco il suo messaggio per la vittoria sui social

Giorni importanti per le Nazionali con le qualificazioni ad Euro 2024 che si stanno svolgendo. Theo Hernandez, terzino del Milan, è partito titolare contro l'Irlanda, insieme a suo fratello Lucas, che ha giocato da centrale. Ecco il messaggio sui social per la vittoria della sua Francia per 2-0 grazie ai gol di Tchouaméni e Thuram.