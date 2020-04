Milan, Theo Hernandez si rilassa in piscina: lo scatto sui social

ULTIME NEWS MILAN – Nell’ennesima stagione al di sotto delle aspettative per il Milan, ci ha pensato Theo Hernandez, spesso e volentieri, a tirare su il morale dei tifosi rossoneri. Il terzino sinistro ha disputato una stagione fantastica, segnando anche la bellezza di 6 gol complessivi tra campionato e Coppa Italia. L’ex Real Madrid, in una situazione di emergenza come quella attuale, ha postato sui propri profili social una foto in cui si rilassa in piscina, in attesa del ritorno in campo. Ecco l’immagine.

