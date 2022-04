Milan sui social – Tram vestito con il tema della quarta maglia

Sul profilo Twitter ufficiale del Milan sono state pubblicate alcune foto di un tram tutto rossonero nel centro città. Eccole.

Ieri il Milan ha presentato la nuova maglia di questa stagione, la quarta. Una bellissima combinazione tra il rossonero della prima e il bianco della seconda. Un effetto di rossonero a strisce a sporcare il completino tutto bianco. C'è a chi piace e a chi no, ma lo stile è assolutamente all'avanguardia. Maglia che sarà indossata per la prima volta lunedì sera nella partita di campionato, ma che è già stata presentata e sta venendo pubblicizzata anche in giro per Milano, nel centro città. I tram, mezzo di trasporto tipico milanese, si tingono di rossonero proprio con il tema della quarta maglia. Sul profilo Twitter ufficiale del Milan sono state pubblicate alcune foto di un tram in Duomo, con il tema rossonero: "Vestito per l'occasione. Il nostro 4° kit in movimento". Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>