Milan sui social – Tonali sulla qualificazione: “Siamo felici”

MILAN NEWS – Una vittoria importante quella di ieri sera in Milan-Celtic per i rossoneri: il 4-2 ha garantito al Diavolo l’accesso ai sedicesimi di finale di Europa League. L’ultimo match avrà valenza solo per l’eventuale primo posto nel girone. Dopo il match, sul proprio profilo Instagram, è intervenuto Sandro Tonali, da vero milanista qual è. Ieri ha giocato tutta la partita e lo ha fatto bene. Al termine, su Instagram ha scritto semplicemente: “Siamo felici”. Come non credergli… Il tutto ovviamente accompagnato da alcune foto della partita. Ecco il post.