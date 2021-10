Milan sui social – Theo Hernandez fa gli auguri a Ibrahimovic così

Oggi è il compleanno di Ibrahimovic e c'è clima di festa in casa Milan, con tutti che lo festeggiano, anche Theo Hernandez su Twitter.

Oggi è un giorno speciale in casa Milan, perché è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, festeggiato da tutti i compagni, tra cui Theo Hernandez. Lo svedese classe 1981 compie 40 anni. Cifra tonda. Un compleanno speciale già di per sé, ma ancora di più vista l'età. Il francese classe 1997 ha voluto omaggiare il compagno sul proprio profilo Twitter, ritwittando il messaggio d'auguri del Milan e aggiungendo un semplice: "Buon compleanno", ma accompagnato da una serie di foto dei due insieme in campo alle prese da abbracci e festeggiamenti. C'è grande feeling e una grande atmosfera nello spogliatoio, questa è solo l'ennesima dimostrazione. Intanto ha parlato Ibrahimovic in un'intervista a 360° per il suo compleanno >>>