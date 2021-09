Milan sui social – Theo Hernandez con la Francia: “Allenamento”

Finalmente convocato Theo Hernandez dalla Francia, il terzino del Milan si dimostra molto felice sul proprio profilo Instagram.

L'ha attesa tanto la convocazione, ma alla fine Theo Hernandez, terzino classe 1997 del Milan, è stato chiamato a rappresentare la Francia. Una gioia enorme per lui, che non l'ha assolutamente nascosta sul proprio profilo Instagram. Tante foto e messaggi che non lasciano spazio a dubbi. Ogni occasione è buona per pubblicare qualcosa con la maglia blu. Anche oggi pomeriggio, Theo Hernandez ha pubblicato alcune foto della seduta. Una sola parola, ma in francese: "Allenamento". Lui, che parla spagnolo come lingua madre, dimostra anche così grande attaccamento alla nazionale francese. Che questa possa essere la prima di tante convocazioni. Non è da escludere che ora venga coinvolto. Milan, ha parlato Nesta: tutte le sue convinzioni sui rossoneri di Pioli >>>