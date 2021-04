Milan sui social – Theo e una foto in stile karate kid

Il Milan ha pubblicato su Instagram una foto di Theo in cui arriva sul pallone con un intervento da karateka. Ecco il post.

Dopo che Theo aveva combinato un guaio costato il pareggio al Milan nel match contro la Sampdoria, ieri è tornato a splendere contro il Parma. Il terzino francese classe 1997 si è reso protagonista con una partita davvero eccellente, attenta in fase difensiva e molto propositiva in attacco. Suo l'assist per il secondo gol del Milan. Il club rossonero quindi torna a goderselo e se lo coccola, come ha sempre fatto d'altronde. Oggi pomeriggio, il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di Theo, probabilmente risalente al match con la Fiorentina, in cui il numero 19 interviene sul pallone con un intervento quasi da karateka. Ecco il post. Riguardo il mercato, Massara vuole portare al Milan Antonio Mirante.