Milan sui social – Theo carica la squadra: “Sempre”

MILAN NEWS – Stasera non ci sarà in Cagliari-Milan, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, ma ha voluto comunque stare vicino alla squadra, Theo. Lo ha fatto tramite il proprio profilo Twitter. Il terzino francese classe 1997, giocatore chiave della squadra, ha ritwittato le foto pubblicate dal club della partenza per la Sardegna, pubblicando a sua volta una foto di un abbraccio di gruppo della squadra e lanciando un messaggio molto chiaro: “Sempre!”. Vicinanza anche da lontano. Il Milan è compatto, Theo è vicino ai compagni anche da lontano.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>