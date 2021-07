Milan sui social – Su YouTube si rivive la vittoria sul Sassuolo

Il Milan ha pubblicato su Twitter un promemoria e un link per rivedere sul canale YouTube la vittoria con il Sassuolo. Eccolo.

Domani inizierà ufficialmente anche sul campo la nuova stagione del Milan e oggi, perciò, è l'ultimo giorno in cui si può ricordare la scorsa annata, che ha riportato i rossoneri in Champions League dopo sette anni, uno per ogni coppa vinta, come un pegno. Il club ha chiesto ai tifosi quali sfide volessero rivivere nel corso delle settimane precedenti e ne è rimasta solo una da ricordare: il successo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 2-1. Una vittoria fondamentale, che ha rilanciato il Milan nonostante le difficoltà. Una vittoria sofferta. Che è trasmessa sul canale YouTube ufficiale del club. Ecco su Twitter il messaggio rossonero: "Pronti per rivivere Sassuolo-Milan? Vi aspettiamo alle 15.00!" Intanto oggi sarà il giorno di Tonali: le ultime >>>