Milan sui social – Saelemaekers: “Orgoglioso di rappresentare il Belgio”

Saelemaekers, esterno del Milan, ha giocato la prima partita ufficiale con la sua Nazionale. Ecco il post pubblicato su Instagram.

Ieri è sceso in campo anche Alexis Saelemaekers, esterno del Milan che ha giocato con il suo Belgio contro l'Estonia. Si è trattata della prima presenza in una partita ufficiale per il classe 1999, che sta continuando a crescere in modo esponenziale ed è sempre più un punto fermo della formazione di Stefano Pioli per importanza tattica. Dopo la sfida, ha espresso ovviamente tutta la propria gioia e soddisfazione tramite un post sul proprio profilo Instagram. Ecco il suo messaggio: "Sono così orgoglioso di rappresentare il mio Paese per la prima volta in una partita ufficiale! Che partita dai ragazzi per portare a casa quei 3+! Ora concentrati sulla partita di domenica!" Intanto ecco tutti gli svincolati, qualcuno potrebbe interessare >>>