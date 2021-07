Milan sui social – Saelemaekers: “Nuova stagione, restate sintonizzati”

Alexis Saelemaekers è carico in vista della nuova stagione del Milan; con un video su Instagram, riassume i primi 20 giorni a Milanello.

Alexis Saelemaekers è stato un giocatore in grado di garantire equilibrio sulla fascia destra del Milan durante l'ultima stagione. Il belga, arrivato con lo status di giovane scommessa, ha messo in mostra tutte le sue qualità disputando un ottima stagione, formando una catena di destra davvero organizzata con Davide Calabria .

Probabilmente ha segnato troppo poco per essere un esterno alto d'attacco (solo 2 le reti in Serie A), ma per quanto riguarda l'impegno, nessuno può rimproverargli nulla.