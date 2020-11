Milan sui social – Saelemaekers: “Le cose buone richiedono tempo”

MILAN NEWS – È tornato a disposizione Alexis Saelemaekers. Il belga aveva subito una leggera distorsione alla caviglia durante il match di domenica sera al San Paolo ed è rimasto a casa in occasione del giovedì europeo. Perfettamente risolto il problema e dunque sarà a disposizione in vista di Milan-Fiorentina di domenica pomeriggio. Oggi è tornato ad allenarsi e al termine della seduta ha pubblicato su Instagram un post in cui dice: “Le cose buone richiedono tempo!” Probabilmente per spiegare di aver saltato la trasferta francese per tornare al meglio. Ecco il suo post, accompagnato ovviamente da una foto di Saelemaekers in allenamento.