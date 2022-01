Milan sui social – Saelemaekers carico per il 2022: “Si riparte”

Post su Instagram per Saelemaekers, esterno del Milan che sembra molto carico per questo nuovo anno. Ecco la foto e la didascalia.

La squadra è tornata oggi al lavoro dopo un giorno di riposo e in casa Milan sembra esserci, come sempre, grande entusiasmo, come dimostra anche il post che ha pubblicato Alexis Saelemaekers su Instagram poco fa. L'esterno belga classe 1999 ha scelto una propria foto dalla seduta di allenamento di questa mattina in cui fa il segno del doppio due alla fotocamera. Ovviamente il riferimento è al nuovo anno, il 2022. Un concetto ripreso anche poi nella didascalia del post, dove ha rimesso le dita come faccine, precedute da 2K. A questo però ha poi anche aggiunto un semplice, ma efficace: "Si riparte". Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>