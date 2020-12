Milan sui social – Romagnoli: “Un passo alla volta, avanti così”

MILAN NEWS – Una prestazione di altissimo livello quella del capitano Alessio Romagnoli oggi, in Sassuolo-Milan. Il numero 13 rossonero, dopo il rientro dall’infortunio, non aveva ancora dato grandi segnali di miglioramento, che sono arrivati però oggi. Invalicabile, bravo a guidare il reparto e in grado di schermare qualsiasi tentativo offensivo degli avversari. Dopo la partita, sul proprio profilo Instagram, un post da vero leader: foto di gruppo in festa e didascalia molto significativa: “+3 punti importanti. Passo dopo passo, avanti così”.