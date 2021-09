Milan sui social – Rafael Leao: “Un sogno realizzato, peccato il risultato”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha pubblicato su Instagram un pensiero accompagnato da foto al termine del match di ieri sera ad Anfield.

Ieri è stato tra i migliori in campo, Rafael Leao, per il Milan. Il portoghese classe 1999 è stato una spina nel fianco costante della difesa inglese, fornendo un assist e collezionando tante giocate di qualità. Peccato sia poi calato e che poi abbia lasciato il campo. Dopo il match, ha pubblicato su Instagram alcune foto della sfida, accompagnate da un bel pensiero. Ecco le sue parole: "Ho esaudito il sogno da bambino che era giocare in questa competizione così prestigiosa ma triste per il risultato... Diamo sicuramente una risposta diversa nella prossima partita, un ringraziamento ai tifosi che sono stati allo stadio!" Calciomercato Milan: un talento 2000 nel mirino