Milan sui social – Rafael Leao: “Affamato di altri gol”

Rafael Leao, del Milan, ha pubblicato su Twitter un messaggio molto chiaro: vuole segnare sempre di più. Ecco le sue parole.

Per la prima volta Rafael Leao, attaccante del Milan, ha realizzato almeno dieci gol in una stagione in campionato, tagliando il traguardo della doppia cifra. Il portoghese classe 1999 ha ancora tre partite per migliorare il proprio bottino e cercare di avvicinare il Milan allo Scudetto, che manca da undici anni.