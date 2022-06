Milan sui social – Quattro giocatori nel TOTS di Fifa

Sono 4 i calciatori del Milan che sono finiti nella squadra della stagione appena conclusa. Ecco l'annuncio su Twitter della società.

Una stagione da incorniciare per il Milan e, in particolare, per alcuni giocatori rossoneri. Il primo è sicuramente Mike Maignan, francese classe 1995 che è arrivato tra lo scetticismo generale e ha sorpreso tutti. Prestazioni da fenomeno e nessun rimpianto per il suo predecessore. Poi c'è Sandro Tonali, classe 2000 che si è trasformato completamente rispetto all'anno prima, diventando dominatore a centrocampo. Infine ci sono Theo Hernandez, francese classe 1997 che è semplicemente diventato un fenomeno, e Rafael Leao, portoghese classe 1999 che ha trascinato il Milan fino all'ultimo.