Milan sui social – Musacchio: “Ogni giorno sempre più forte”

MILAN NEWS – Una sosta per le Nazionali molto positiva finora per il Milan. Al netto della perdita momentanea di Stefano Pioli, positivo al Coronavirus, i rossoneri stanno recuperando energie e uomini. In primis Mateo Musacchio, che è tornato completamente a disposizione, come dimostra anche la foto pubblicata da lui stesso sul proprio profilo Twitter. L’argentino classe 1990 ha terminato la riabilitazione dopo l’operazione alla caviglia e oggi ha giocato nella partitella con la Primavera. Dopodiché, il suo tweet: “Diventando più forte ogni giorno!”

