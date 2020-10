Milan sui social – Lode a Ibrahimovic: “Nulla cambia se non invecchi”

Ultime Notizie AC Milan: su Twitter lode a Ibrahimovic

MILAN NEWS – Su Twitter, in queste ultime settimane, sta spopolando una nuova challenge mondiale che consiste nel pubblicare due foto della stessa persona in due momenti diversi, uno all’inizio di qualcosa e uno com’è attualmente. Le frasi di riferimento sono: “Come è iniziato. Come sta andando”. Il Milan ha voluto partecipare, pubblicando due foto, ovviamente, di Zlatan Ibrahimovic. La prima al momento della sua presentazione a San Siro nel 2010 all’intervallo del match col Lecce, la seconda durante una delle esultanza dei suoi ultimi gol col Milan. In particolare, il club rossonero ha sottolineato come nel caso di Ibra nulla possa essere cambiato, visto che sembra non invecchiare. Ecco il tweet milanista.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>