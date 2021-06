Milan sui social – L’in bocca al lupo a QLASH per le Final 8 di eSerie A

Oggi inizieranno le final eight di eSerie A e il Milan, sul proprio profilo Facebook, ha augurato buona fortuna alla squadra rossonera.

Si entra nel vivo per la eSerie A e il Milan sarà protagonista. Oggi, infatti, iniziano le Final 8 e la squadra di QLASH Italia partecipa, rappresentando il club rossonero. Milan che, prima del match, ha voluto augurare buona fortuna ai giocatori tramite il proprio profilo ufficiale su Facebook. Una foto, accompagnata da un bel messaggio. Eccolo: "Un grande in bocca al lupo a in vista della Final 8 di eSerie A!" Intanto Raiola avrebbe nuovamente parlato con il Milan per il rinnovo di Donnarumma.