Milan sui social – Leao: “Torniamo a casa con una grande vittoria”

MILAN NEWS – Una vittoria sudata, voluta e alla fine ottenuta. Milan-Roma finisce 2-0 per i rossoneri, che hanno dimostrato di saper gestire le situazioni complicate e soprattutto di aver forse finalmente raggiunto un buon livello di maturità. Una vittoria ottenuta grazie al sacrificio di tutti e allo spirito di gruppo, come dimostra Rafael Leao, entrato bene in campo nei minuti finali, sorridente al posto di Ante Rebic che aveva portato il Milan in vantaggio, e molto importante nella gestione dei minuti finali e nel secondo gol. Sul proprio profilo Instagram, il portoghese ha pubblicato alcune foto e festeggiato così: “+3 siamo tornati a casa con una grande vittoria”. Per le parole di Pioli LEGGI LA NOTIZIA >>>

