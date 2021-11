Milan sui social – Le foto dell’allenamento: “Uomini al lavoro”

Milan che oggi è tornato in campo ad allenarsi dopo tre giorni di pausa. Ecco le foto pubblicate dal club sul proprio profilo Twitter.

È stato un periodo intensissimo quello che si è appena concluso per il Milan, così Stefano Pioli ha deciso di concedere ai (pochi) giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali una piccola pausa di tre giorni per potersi riposare. Oggi, però, la squadra è tornata in campo ad allenarsi e lo ha fatto subito a ottimi ritmi. Domani invece è prevista una doppia seduta. Milan che inizia dunque a preparare il prossimo impegno al rientro e ovviamente anche tutti i successivi, anche se i giocatori al momento a casa sono davvero pochi. Il club ha pubblicato su Twitter anche alcune foto della seduta odierna. Descrizione incisiva: "Uomini al lavoro". Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>