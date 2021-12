Milan sui social – Le foto dell’allenamento di oggi: subito in campo

Di nuovo al lavoro il Milan, in vista dell'impegno di martedì sera. Non c'è tempo per fermarsi. Le foto della seduta, pubblicate su Twitter.

Ieri il Milan ha vinto ancora in campionato, con una prestazione convincente e dominante. Di tempo per cullarsi sugli allori e per riposarsi, però, non ce n'è. Martedì si torna subito in campo e oggi la squadra si è allenata come al solito a ritmi altissimi. I giocatori che ieri sono stati titolari hanno svolto una seduta di allenamento a parte, defaticante. Stefano Pioli ha però iniziato a preparare il match europeo. Serve intensità e concentrazione. Il club ha pubblicato su Twitter alcune foto della seduta odierna, in cui si può evincere che la squadra sia molto concentrata. Eccole: "Domenica di lavoro e di recupero verso il Liverpool". Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>