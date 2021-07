Milan sui social – Le foto dell’allenamento di oggi: la preparazione continua

Terzo giorno di lavoro in casa Milan quello odierno. La squadra si è allenata stamattina. Su Twitter pubblicate le foto della seduta.

La stagione del Milan è iniziata ufficialmente giovedì e ora non bisogna fermarsi. Sarà un continuo lavorare a testa bassa per arrivare al meglio a fine agosto, quando è in programma l'inizio del campionato. La preparazione atletica è uno dei momenti più importanti. Come sempre, a Milanello si lavora però tra i sorrisi e il buon umore. Il gruppo è coeso agli ordini di Stefano Pioli. Oggi si è svolto il terzo giorno di lavoro, con una seduta mattutina. Dopodiché, il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le foto dell'allenamento. Eccole: "Rossoneri al lavoro anche oggi: la preparazione continua".