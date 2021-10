Milan sui social – Le foto dell’allenamento di oggi: c’è Kessie

Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Facebook le foto della sessione d'allenamento di questa mattina. Eccole tutte.

Non c'è tempo per fermarsi e riposare in casa Milan, dopo la vittoria di ieri. Oggi la squadra è tornata subito in campo a Milanello per allenarsi in vista del prossimo impegno, che sarà tra soli due giorni. Martedì sera, infatti, ci sarà la decima giornata del campionato di Serie A, che il Milan giocherà in casa. Fischio d'inizio alle 20:45. La sessione d'allenamento ha visto tornare in gruppo Franck Kessie e Theo Hernandez: l'ivoriano classe 1996 è guarito dall'influenza, mentre il francese classe 1997 dal Coronavirus ed è in buono stato. Il club rossonero ha pubblicato su Facebook alcune foto della seduta: "Lavorando di domenica, col morale alto". Milan, le top news di oggi: due recuperi importanti e novità su Faivre.