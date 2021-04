Milan sui social – Le foto dell’allenamento di oggi a Milanello

Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter alcune foto della seduta di allenamento di oggi, svolta sotto la pioggia.

Giornata di allenamenti oggi in casa Milan. La squadra si sta preparando al meglio in vista del prossimo impegno di campionato, che sarà sabato sera alle 20:45, a San Siro, contro il Benevento. Sará la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Oggi a Milanello la squadra è scesa in campo per allenarsi sotto la pioggia. Il Milan ha pubblicato alcune foto della seduta sul proprio profilo Twitter. Eccole.