Milan sui social – Le foto della seduta d’allenamento di oggi

Dopo il giorno di sosta di domenica per Pasqua, il Milan ieri è tornato a lavorare a Milanello e anche nella mattina di oggi la squadra rossonera si è allenata agli ordini di Stefano Pioli. Ovviamente c'è voglia di tornare subito al successo, riprendendo il cammino positivo dei mesi scorsi. Mancano nove giornate al termine della stagione e l'obiettivo Champions League è sempre più vicino. Il club ha pubblicato sul proprio profilo Twitter alcune foto della seduta di allenamento di oggi. Buone notizie per Pioli, che ritrova in gruppo diversi giocatori. Ecco le foto: "Carichi verso".