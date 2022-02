Milan sui social – Le foto della seduta d’allenamento di oggi

Oggi il Milan si è allenato e sul proprio profilo ufficiale su Twitter ha pubblicato alcune foto dalla sessione odierna. Eccole.

Si torna a lavorare in casa Milan, con un solo pensiero in testa: la sfida di venerdì. La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata oggi a Milanello per un altro allenamento per preparare al meglio la partita. Ritmi alti, sguardi intensi e pochi scherzi durante la seduta. Bisogna dare il massimo per rimediare alla figuraccia fatta nell'ultimo match. Dopo la sessione d'allenamento, il Milan ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter anche alcune foto dell'allenamento. Anche dagli scatti si percepisce l'intensità con cui la squadra si è allenata. Anche la didascalia è abbastanza chiara su quale sia la mentalità al momento: "Milanello: con la sfida di venerdì in testa". Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>