Milan sui social – Le foto della seduta d’allenamento di oggi

Oggi subito al lavoro il Milan, per superare la sconfitta e proiettarsi al prossimo impegno. Ecco le foto postate dal club su Instagram.

Una sconfitta che brucia per il Milan, ma che non deve far calare l'attenzione e la concentrazione. Anzi, bisogna subito alzare la testa e proiettarsi sull'impegno di mercoledì. Si gioca ogni tre giorni e dunque c'è la possibilità di rifarsi subito. Sono tre partite di fila che il Milan non vince in campionato ed è una situazione anomala visti i risultati degli ultimi anni ormai. Oggi la squadra è tornata carica al lavoro a Milanello, dove si è impegnata a dare il massimo per preparare al meglio il match di Genova di dopodomani. Il club ha poi pubblicato su Instagram alcune foto della seduta. Eccole: "Uniti e concentrati: subito al lavoro". Queste intanto tutte le notizie più importanti di oggi >>>