Milan sui social – La foto per l’esordio della rossonera Hasegawa

Esordio di Hasegawa nel Milan Femminile

Oggi il Milan Femminile ha pareggiato 0-0 contro il Sassuolo e si è così guadagnata il passaggio del turno della Coppa Italia Femminile. Una partita giocata bene delle rossonere e che ha visto anche un’altra bella notizia: l’esordio, a gara in corso, di Yui Hasegawa, nuovo arrivo giapponese per Maurizio Ganz. Il Milan ha poi pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto della ragazza durante la sfida, congratulandosi per l’esordio. Ecco il tweet: “Un esordio positivo per Hasegawa: brava Yui”.

