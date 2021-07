Milan sui social – Kjaer protagonista della Photoshop Battle

Il Milan ha pubblicato su Facebook una foto di Kjaer "scontornata" e su sfondo verde. Ai tifosi il compito di creare i fotomontaggi migliori.

Simon Kjaer è sempre con la testa anche al Milan. E i rossoneri, ovviamente, pensano sempre con affetto al loro difensore classe 1989. Sul proprio profilo Facebook, infatti, forse anche per buon augurio in vista di stasera a Wembley, il Milan ha pubblicato una foto in cui appare Kjaer con un'espressione molto dura e seria. Foto che però è stata scontornata e applicata su sfondo verde. Scopo? Creare le immagini più divertenti possibili con Kjaer come protagonista. Il compito spetta ai tifosi. Nei commenti tanto divertimento, da Capitan Findus a tanto altro. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali presto ufficiale, rinnovo Calabria a un passo