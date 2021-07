Milan sui social – Kjaer: “In viaggio verso Wembley”

Sul proprio profilo Instagram, il difensore danese Kjaer ha pubblicato una foto prima della partenza per Wembley. Ecco il post.

Oggi si giocherà la seconda semifinale degli Europei 2021 e ci sarà in campo anche Simon Kjaer, difensore del Milan classe 1989. Giocherà con la sua Danimarca contro l'Inghilterra per la semifinale. Un risultato già strepitoso, ma che ovviamente potrebbe essere ancora migliore in caso di successo e finale domenica. Prima della partenza, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto prima del volo, con un messaggio per i tifosi danesi: "In viaggio per Wembley. Grazie mille a tutti per il fantastico supporto". Intanto il Milan non vuole farsi sfuggire Kessie. Le cifre del nuovo contratto.