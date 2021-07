Milan sui social – Kessie: “Un onore e un privilegio fare le Olimpiadi”

Dopo l'eliminazione della sua Costa d'Avorio, ecco il messaggio di Kessie, centrocampista del Milan, sul suo profilo Instagram.

Un'eliminazione che sa di beffa ed è una grande delusione per la Costa d'Avorio alle Olimpiadi, ma i tifosi del Milan possono sorridere perché Franck Kessie sarà presto di nuovo a Milanello. Il centrocampista ivoriano classe 1996 ha fatto un grande torneo, ma la sua Nazionale è stata eliminata dalla Spagna, che si è imposta 5-2 dopo i supplementari. Al 90' però, gli Elefanti vincevano per 2-1. Poi un gol-beffa nel recupero, un rigore a inizio supplementari e infine altre due reti. Kessie ha pubblicato su Instagram un messaggio dopo l'eliminazione: "È stato un onore e un privilegio partecipare con la mia nazione a queste Olimpiadi! Forza ragazzi, tutti insieme abbiamo fatto un grande viaggio!" Intanto stasera Nizza-Milan: ecco dove vederla in TV >>>