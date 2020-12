Milan sui social – Kalulu: “Orgoglioso del primo gol, deluso dal pareggio”

MILAN NEWS – Ieri è stato il primo vero banco di prova da difensore centrale per Pierre Kalulu, solo alla seconda presenza in rossonero e alla prima da titolare. In Genoa-Milan ha alternato cose buone ad altre meno buone: tanta personalità, qualità palla al piede e posizionamento, ma anche poca abilità in marcatura, come è normale che sia per un terzino adattato e con solo tre presenze in stagione e nel calcio professionistico. Soprattutto considerando che si tratta di un classe 2000. Il francese, dopo la partita ha espresso il proprio pensiero su Instagram: “Orgoglioso di aver segnato il mio primo gol con il Milan, ma deluso di partire senza la vittoria… Complimenti alla squadra, Forza Milan!”